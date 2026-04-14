عرضت حياتها للخطـ ـر.. “ميس نيفين” مدرسة أنقذت تلاميذ مدرسة من هجوم كلب ضال بالإسماعيلية (القصة الكاملة)

واجهت معلمة بكل شجاعة لحظة فارقة كادت أن تتحول إلى مأساة، حين تحولت بروفة مسرحية لطلاب إحدى المدارس الخاصة بالإسماعيلية إلى مشهد من الخطر الحقيقي، بعدما باغتهم كلب مسعور في محيط قطعة أرض زراعية قريبة من المدرسة.

في تلك الثواني الحاسمة، لم تتراجع “ميس نيفين” خطوة واحدة، بل اندفعت ثم قفزت لمواجهة الكلب وحماية تلاميذها من هجوم محقق، لتسجل موقفًا إنسانيا نادرا يجسد المعنى الحقيقي للشجاعة والتضحية من أجل إنقاذ تلاميذها.

شهود عياد: عقر مدرسة و 3 تلاميذ

وحسب شهود العيان، هاجم كلب الحضور وعقر ٣ تلميذات وقفزت عليه ميس نيفين في مشهد بطولي لتقييد حركته ومنعه من عقر باقي الطالبات، وأصيبت في الحادث.

“ميس نيفين” مدرسة أنقذت تلاميذ مدرسة من هجوم كلب ضال

وأكد شهود العيان أن الكلب هاجم البروفة المسرحية في أرض زراعية بمحيط مدرسة خاصة بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن إصابة مدرسة و٣ تلميذات في الصف الثاني الابتدائي.

وأشار شهود العيان إلى أن والد أحد التلميذات «الضحايا»، إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تخصيص مكان آمن لإيواء الكلاب الضالة

وتكثف الأجهزة المعنية بالإسماعيلية جهودها إستجابة لمطالب الأهالي بتخصيص مكان آمن مخصص لإيواء الكلاب الضالة بعد انتشار الظاهرة ومخاوف من تداعياتها.

وفي سياق آخر أعلن اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية تخصيص منطقة واسعة خلف مستشفى الحميات لإنشاء “شيلتر” مخصص للكلاب في خطوة تهدف إلى التعامل الحضاري مع هذه الظاهرة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على حرصه على التعاون المستمر من أجل حل كافة المشكلات التي تهم المواطنين في إطار خدمة الوطن وتحقيق الصالح العام.