العثور على جثة شاب لقى مصرعه غرقا ببحر جمصة

تمكنت فرق الإنقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا أمس، الاثنين، بشاطئ بحر جمصة أمام منطقة 15 مايو، حيث غرق فى يوم شم النسيم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه بحر جمصة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الغرق، وتم انتشال الجثة من أمام ويف بجمصة، وتبين أنها للشاب عمار محمد صالح، 28 عاما، مقيم كفر الترعة بشربين، والذى غرق أمس أثناء استجمامه بيوم شم النسيم.

تم نقل الجثة إلى مستشفى جمصة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.