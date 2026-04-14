ميس نيفين.. مدرسة دراسات تنقذ تلاميذ مدرسة خاصة من هجوم كلب ضال بالإسماعيلية

ضربت ميس نيفين مدرسة الدراسات في مدرسة خاصة بالاسماعيلية، أفضل الأمثال في الشجاعة والبطولة بقيامها بالقفز علي كلب مسعور أثناء هجومه على بروفة مسرحية لتلاميذ المدرسة خلال تواجدهم بقطعة أرض زراعية بمحيط المدرسة.



وحسب شهادة شهود العيان، هاجم كلب الحضور وعقر ٣ تلميذات وقفزت عليه ميس نيفين في مشهد بطولي لتقييد حركته ومنعه من عقر باقي الطالبات، وأصيبت في الحادث.

وهاجم كلب ضال، بروفة مسرحية في أرض زراعية بمحيط مدرسة خاصة بمحافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة مدرسة و٣ تلميذات في الصف الثاني الابتدائي بعقر كلب ضال.

وتوجه والد أحد التلميذات «الضحايا»، الي قسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة المعنية بالإسماعيلية جهودها إستجابة لمطالب الأهالي بتخصيص مكان آمن مخصص لإيواء الكلاب الضالة بعد انتشار الظاهرة ومخاوف من تداعياتها.



من جانبه كشف النائب موسي خالد عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، تخصيص قطعة أرض لإقامة « شلتر » لإيواء الكلاب الضالة خلف مستشفي الحميات، في إطار الجهود المبذولة لحماية الأسرة الاسمعلاوية.



والتقى النائب موسى خالد موسى باللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المشكلات وعلى رأسها أزمة التراخيص الخاصة بالمحلات والأكشاك حيث تم بحث الأضرار الناتجة عنها وسبل معالجتها، وأكد السيد المحافظ أنه يعمل بكل جد من أجل الصالح العام، وأن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولوياته.

وتناول اللقاء مشكلة فتح باب المقابر بمنطقة الشهداء حيث أوضح المحافظ أنه جارٍ العمل على هذا الملف مع التوجه نحو فتح باب أوسع بعيدًا عن الكتلة السكنية الضيقة وذلك في أقرب وقت ممكن تخفيفًا لمعاناة المواطنين.

وفي سياق آخر أعلن المحافظ تخصيص منطقة واسعة خلف مستشفى الحميات لإنشاء “شيلتر” مخصص للكلاب في خطوة تهدف إلى التعامل الحضاري مع هذه الظاهرة .

ورحب المحافظ بزيارة النائب مؤكدًا حرصه على التعاون المستمر مع أعضاء مجلس النواب والعمل المشترك من أجل حل كافة المشكلات التي تهم المواطنين في إطار خدمة الوطن وتحقيق الصالح العام.