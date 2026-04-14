ارتفاع ضحايا حريق مصنع في الزاوية الحمراء إلى 7 أشخاص حتى الآن

ارتفع عدد ضحايا حريق ضخم نشب داخل مصنع ملابس بشارع محمد أمين بمنطقة أرض الجنينة في الزاوية الحمراء بالقاهرة، إلى 7 أشخاص حتى الآن، مع وجود إصابات عديدة.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بنشوب حريق في مصنع ملابس بمنطقة الزاوية الحمراء.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة لتأمين المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الضحايا، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحريق للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر، مع استمرار عمليات الفحص والإنقاذ داخل موقع الحادث.

من جانبها، تواصل الأجهزة المعنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع النيران وحصر الخسائر.

على جانب آخر، بدأت الجهات المختصة التحقيق في حريق مخلفات خشبية على مساحة 100 متر أعلى سطح عقار سكني مكون من 7 طوابق، قبل امتداد ألسنة النيران إلى العمارات السكنية المجاورة بدار السلام.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد باندلاع حريق في شقه بدائرة قسم دار السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين اشتعال النيران بمخلفات خشبية على مساحه 100 متر أعلى سطح عقار سكني مكون من 7 طوابق، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني السكنية والمحال المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.