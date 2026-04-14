الزمالك ينهى أزمة ملعب تدريبات شباب بلوزداد بعد تدخل ماجد سامي

نجح نادي الزمالك، في إنهاء أزمة فريق شباب بلوزداد ، بشأن ملعب التدريبات الخاص بالفريق قبل الموقعة المرتقبة في إياب دور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ورفض فريق شباب بلوزداد التدريب في جميع ملاعب القاهرة بسبب سوء الأرضية ، قبل أن يتم اختيار ملعب وادي دجلة في الدفاع الجوي لاستضافة الفريق الجزائري.

ووافق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ، على طلب الزمالك بشأن تدريبات فريق شباب بلوزداد بعدما رفضوا 4 ملاعب أخرى.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك، فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.