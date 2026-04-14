حمادة عبد اللطيف: الزمالك الأقرب للدوري.. ولا مبرر لأخطاء التحكيم

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض أصبح الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه مؤخرًا.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"إذا استمر الزمالك على نفس المستوى الحالي، سيتوج بلقب الدوري المصري، رغم أن الأهلي وبيراميدز ما زالت لديهما حظوظ في المنافسة، لكن نسبة الزمالك هي الأعلى."

وأضاف:"الزمالك سيواصل التألق بفضل دعم جماهيره، وهو أفضل فريق يقدم كرة قدم هذا الموسم منذ تولي معتمد جمال القيادة الفنية."

وتابع:"مباراة بيراميدز المقبلة مهمة للغاية، لأنها ستحدد بشكل كبير مسار المنافسة، وقد تقرب الزمالك خطوة كبيرة من التتويج باللقب."

وعلّق على التحكيم قائلًا:"من المفترض أن يكون حكم الساحة وحكم الفيديو فريقًا واحدًا يكمل كل منهما الآخر، لكن لا أجد أي مبرر لما حدث في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا."