شبانة يكشف تضاربًا في مواقف اتحاد الكرة بشأن لجنة الحكام وأوسكار رويز

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك اتجاهًا داخل اتحاد الكرة لتمرير فكرة عدم أحقية أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، في مخاطبة الاتحادات الأجنبية لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "اتحاد الكرة يجهّز لتسريب فكرة أن أوسكار رويز ليس من حقه مخاطبة الاتحادات من أجل استقدام حكام أجانب للمباريات في الدوري."

وأشار إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الخطاب الرسمي الذي أرسله اتحاد الكرة إلى النادي الأهلي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، والذي جاء ردًا على استفسارات النادي، حيث أكد فيه أن لجنة الحكام هي الجهة المسؤولة عن تعيين الحكام، وأنها لجنة مستقلة ومحصّنة، ولا يحق لأي جهة، حتى مجلس إدارة الاتحاد، التدخل في عملها.

وأضاف شبانة: "اتحاد الكرة اعترف للأهلي بأن لجنة الحكام محصنة، إذًا من المسؤول عن مخاطبة الاتحادات واستقدام حكام أجانب؟"

وتابع:"في مباراة القمة الموسم الماضي، من الذي تحرك لجلب طاقم تحكيم أجنبي؟ أوسكار رويز يمتلك علاقات واسعة، ويمكنه إنهاء الأمر سريعًا، وهذا ما حدث عندما تدخل وزير الرياضة الأسبق أشرف صبحي، وتم استقدام طاقم تحكيم سعودي، مع طلب تأجيل المباراة لساعتين فقط، لكن هناك من تدخل وطلب من الزمالك رفض الاقتراح."