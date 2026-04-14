استعدادات مكثفة للزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

يواصل نادي الزمالك، استعداداته المكثفة لمواجهة شباب بلوزداد المقبلة ، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم الأنجولي شيكو بانزا ، جناح الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي لأربطة الركبة، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما أدى البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس الاثنين، حيث يعاني اللاعب من إصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة شباب بلوزداد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل الزمالك، تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة أول الأمس عقب العودة من الجزائر عقب مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.