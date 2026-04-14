حمادة عبد اللطيف: معتمد جمال أعاد شخصية الزمالك وفرض أسلوبه على اللاعبين

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة يعود بشكل كبير إلى المدير الفني معتمد جمال، مشيدًا بالدور الذي لعبه في إعادة الانضباط والشخصية للفريق.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"تحسن نتائج الزمالك في الوقت الحالي يرجع إلى معتمد جمال، لأنه يمتلك شخصية قوية، ونجح في فرض أسلوبه على اللاعبين."

وأضاف:"في بداية الموسم، كان يانيك فيريرا يدير الفريق، وتصريحاته لم تكن على مستوى قيمة نادي الزمالك."

وأوضح:"المدرب يمثل 30% من قوة أي فريق، بينما اللاعبون يمثلون 70%، وعندما يحدث انسجام بين الطرفين تظهر النتائج بشكل واضح."

وتابع:"الزمالك أصبح يمتلك فرصة كبيرة للتتويج بالدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية، بشرط الاستمرارية على نفس المستوى."

وأشاد عبد اللطيف بأداء بعض اللاعبين، قائلًا:"ناصر منسي مهاجم هداف ومميز داخل منطقة الجزاء، ويجيد التحرك والاستلام بشكل جيد."

واستكمل:"معتمد جمال نجح في تطوير أداء بيزيرا، وأصبح يتحرك في وسط الملعب ويصل إلى منطقة الجزاء، بعدما كان يلتزم باللعب على الخط فقط."

واختتم تصريحاته: "يجب الإشادة أيضًا بتجربة جون إدوارد داخل نادي الزمالك."