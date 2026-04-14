الجفالي يقترب من الرحيل عن الزمالك.. وتسوية ودية مرتقبة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك استقر على بحث ملف اللاعب الجفالي خلال الفترة المقبلة، في ظل خروجه من حسابات الفريق الفنية، حيث تتجه النية داخل القلعة البيضاء لإنهاء التعاقد معه بشكل ودي عقب نهاية الموسم الجاري.

أضاف خلال برنامج ستاد المحور:" أن الجفالي لا يزال على ذمة نادي الزمالك حتى الآن، لكن الإدارة تفضل الوصول إلى تسوية بالتراضي تحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل عدم الاستفادة الفنية من خدماته".

واختتم :"ويتواجد اللاعب حاليًا خارج مصر، حيث ينتظر حسم موقفه النهائي مع النادي بنهاية الموسم، قبل اتخاذ قراره بشأن وجهته المقبلة، سواء بالانتقال لنادٍ جديد أو دراسة العروض المتاحة له خلال فترة الانتقالات القادمة".