وحدا سكنية وسيارات.. القبض على عنصر جنائي غسل 170 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 170مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبى.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الإجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (170) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.