الإشراف العام
أخبار العالم

من 4 محاور .. مبادرة صينية لإحلال السلام في الشرق الأوسط

الصين
الصين
محمود نوفل

طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، أربع مقترحات للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط تشمل احترام السيادة، والتنسيق بين التنمية والأمن.


ووفق التقرير الذي بثه التليفزيون الصيني: "طرح شي جين بينغ أربع مقترحات للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيزهما".

ونوه التقرير، إلى أن هذه المقترحات تشمل، على وجه الخصوص، التمسك بمبدأ التعايش السلمي، واحترام السيادة الوطنية لدول المنطقة، ودعم سيادة القانون الدولي، فضلا عن التنسيق بين الأمن والتنمية.

وقال الزعيم الصيني: "ينبغي دعم دول الخليج والشرق الأوسط بأسره في تحسين علاقاتها، والإسهام في بناء هيكل أمني مشترك وشامل وقائم على التعاون ومستدام لمنطقتي الشرق الأوسط والخليج، وتعزيز أسس التعايش السلمي".

وأضاف شي: ثانيا.. يجب احترام سيادة دول الخليج والشرق الأوسط بأسره وأمنها وسلامتها الإقليمية احتراما حقيقيا، وحماية أمن سكانها وبنيتها التحتية ومؤسساتها على النحو الملائم، وثالثا، حسب قوله، يجب التمسك بهيبة القانون الدولي، ومنع عودة العالم إلى قانون الغاب.

وفي المقترح الرابع، لاحظ شي جين بينغ قائلا: "يُعد الأمن شرطا مسبقا للتنمية، والتنمية ضمانة للأمن، وينبغي على جميع الأطراف تهيئة بيئة مواتية، وتوجيه الطاقة الإيجابية نحو تنمية دول الخليج والشرق الأوسط".

