بعد الحصار الأمريكي لموانئ إيران.. تحذير شديد اللهجة من الصين لواشنطن

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الحصار الأمريكي لموانئ إيران وتعزيز الحشد العسكري الأمريكي سيؤججان التوتر في المنطقة.

وتابعت الخارجية الصينية: الحصار الأمريكي لموانئ إيران خطير وغير مسؤول، ووقف إطلاق النار الحل الوحيد لخفض التصعيد.

كما شددت الخارجية الصينية على أن التقارير بشأن تزويد الصين إيران بأسلحة محض افتراء وكذب.

وكشف الجيش الأمريكي، الاثنين، عن تفاصيل حدود حصاره لمضيق هرمز، قائلا إن الحصار سيمتد شرقا إلى خليج عُمان وبحر العرب، في حين أظهرت ​بيانات تتبع السفن عودة سفينتين أدراجهما في المضيق مع بدء سريان الحصار.



وفي ‌إشعار إلى البحارة بشأن الحصار الذي يهدف إلى انتزاع السيطرة على المضيق من إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية "أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز".

وأضافت "لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية".

وبدأ سريان الحصار عند الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.

ومع ذلك، أظهرت بيانات الشحن الصادرة ⁠عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلتي نفط مرتبطتين بإيران غادرتا الخليج اليوم عبر مضيق هرمز، قبيل تطبيق الحصار الأمريكي .

وأوضحت بيانات كبلر أن الناقلة (أورورا) محملة بمنتجات نفطية إيرانية بينما تحمل الناقلة (نيو فيوتشر) وقود الديزل الذي تم تحميله من ميناء الحمرية في الإمارات.