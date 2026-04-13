تصريحات مثيرة حول خنق الصين.. الديهي يكشف كيف تسيطر أمريكا على إمدادات النفط عالميا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تضييق الخناق على الصين، وذلك من خلال السيطرة على مصادر إمدادات النفط وقطع ما وصفه بـ"الحبال السرية" التي تربط بكين بمناطق إنتاج الطاقة، خاصة في الخليج وأمريكا الجنوبية.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الصين تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من هذه المناطق، مشيرًا إلى أن واشنطن نجحت في فرض نفوذها على الدول المصدّرة مما منحها قدرة غير مباشرة على التحكم في تدفقات الطاقة عالميًا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي صرّح بشكل علني بأن بلاده تمكنت من تعطيل حركة النفط عبر أحد المضايق الحيوية، مؤكدًا أن أي دولة ترغب في الحصول على المواد البترولية باتت مضطرة للتعامل مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الاحتياطي النفطي الأمريكي، إلى جانب حلفائه، يفوق احتياطات دول كبرى، ما يعزز من نفوذها في سوق الطاقة العالمي، رغم ما وصفه بغياب رابط منطقي واضح في بعض التصريحات الرسمية.

واختتم بأن المشهد العالمي لا يزال غامضًا، لافتًا إلى أن حتى القيادة الأمريكية نفسها لا تمتلك تصورًا واضحًا لما قد تشهده الساعات المقبلة، في ظل تصاعد التوترات والتغيرات السريعة على الساحة الدولية.