إبعاد لبناني وأوزباكستاني وفلسطيني خارج البلاد لهذهالأسباب | مستند

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، القرارات أرقام 490، و477، و478 لسنة 2026، بشأن إبعاد لبناني وأوزباكستاني وفلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

نص القرار، رقم 490 من العدد 81 لسنة 2026 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 12/3/2026 بشأن طلب إبعاد لبناني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو فريج جورج أرمني لبناني الجنسية مواليد 27/5/1970.

ونص القرار، رقم 477، 478 من العدد 82 لسنة 2026 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11/3/2026 بشأن طلب إبعاد أوزباكساني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ونصت المادة الأولى من القرار رقم 477 على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو MANSURJON MARUFJON UGLI TURGUNOV أوزباكستاني الجنسية مواليد 10/3/2002.

كما نصت المادة الأولي من القرار رقم 478 لسنة 2026 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ربعي إبراهيم عوض المدهون فلسطيني الجنسية مواليد 31/3/2002.