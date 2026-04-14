قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بتجربة العرض المتحفي

محمد الاسكندرانى

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، رستم منيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية الحالية إلى مصر، حيث اصطحبهم الوزير  في جولة داخل المتحف، بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

وشملت الجولة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات عرض الملك الذهبي توت عنخ آمون، إلى جانب متحف مراكب الملك خوفو.

وخلال الزيارة، أعرب رئيس جمهورية تتارستان عن بالغ إعجابه بما شهده بالمتحف من تنظيم متميز، وما يضمه من كنوز أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيداً بجهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار وهيئة المتحف المصري الكبير في تقديم تجربة متحفية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة، فضلًا عن تميز سيناريو العرض وروعة إخراجه.

وفي ختام الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية وتبادل الهدايا التذكارية بين رئيس جمهورية تتارستان، ووزير السياحة والآثار، في أجواء تعكس عمق العلاقات الثقافية والتعاون المشترك بين البلدين.

وزير السياحة والآثار رستم منيخانوف رئيس جمهورية تتارستان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

الدواجن

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

انخفاض أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

احمد مجاهد

حالة الطقس

ترشيحاتنا

شباب بلوزداد

الزمالك

كولر

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

نجاة عبد الرحمن

د. عصام محمد عبد القادر

عبد السلام فاروق

خالد الشناوي

المزيد