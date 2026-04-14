وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى مصر.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية في كافة المجالات، بما في ذلك مع جمهورية تتارستان، منوها بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية تتارستان لاسيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان.

وأكد وزيرا الخارجية والصناعة خلال اللقاء على الاهتمام بالتوسع فى التعاون مع الشركات من جمهورية تتارستان، وزيادة برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، بما يسهم في توطين هذه الصناعات داخل مصر. وأشارا إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجالات اللوجستيات والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات، مؤكدين ضرورة تطوير آليات التعاون الزراعي، بما في ذلك زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى جمهورية تتارستان، وتعزيز التعاون في مجالي الهندسة والميكنة الزراعية، خاصة في ضوء توجه مصر لإنشاء مركز لوجستي إقليمي للحبوب والطاقة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى زيادة عدد رحلات الطيران العارضة بين مدينة “كازان” والمدن السياحية المصرية، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة الروسية الوافدة من جمهورية تتارستان.

ومن جانبه، اشاد رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية بالتطور الملحوظ الذى تشهده مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسى، مثمنا الدور البناء الذى تضطلع به مصر فى دعم الامن والاستقرار بالمنطقة.