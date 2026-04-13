روبيو يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا الشرق الأوسط والشراكة الأمنية

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الوضع في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية بين قضايا أخرى خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، في واشنطن مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين.

جاء ذلك في بيان أصدره إلى نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس بيجوت، ونشرته الخارجية اليوم.

وأشار البيان إلى أن روبيو رحب باجتماعه مع فالتونين كفرصة لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة وفنلندا المشترك بشراكتهما الأمنية والتجارية.

وناقش الجانبان أولويات الدفاع المشتركة، وإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأمن الشرق الأوسط، وتوسيع نطاق الازدهار الاقتصادي والتعاون في التقنيات الناشئة، وفقا للبيان.

بدوره، أكد روبيو -في منشور لاحق على منصة "إكس"- أن فنلندا حليف وثيق للولايات المتحدة، ومساهم هام في الأمن الأوروبي، وشريك قوي في التقنيات الناشئة وتحقيق النمو الاقتصادي.