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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأكثر مبيعًا.. هواتف هواوي في طريقها إلى تجاوز سامسونج| القصة الكاملة

صدى البلد

تغيرات عديدة من المتوقع أن يشهدها سوق الهواتف الذكية القابلة للطي وذلك بعض التغييرات التي قد طرأت خلال الآونة القادمة.

 وفقًا لتقرير نشرته مؤسسة استشارات سلاسل الإمداد DSCC فقد بلغ خلال الربع الأخير من عام 2023، إجمالي مبيعات الهواتف الذكية التي تعد قابلة للطي نحو 4.2 مليون وحدة، وذلك بزيادة يبلغ قدرها 33% وذلك مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022.

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وقد كانت الهواتف الأكثر مبيعًا هي كلا من  سامسونج Galaxy Z Flip 5، وهاتف هواوي Mate X3 وهاتف  هونر Magic Vs2 وهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 وأوبو Find N3 Flip.

وقد حازت سامسونج من أربعة مراكز تعد في قائمة الأجهزة العشرة الأكثر مبيعًا، وذلك في مقابل مركزين لكلا من  هونر وأوبو ومركز واحد لكلا من هواوي وشاومي.

وقد حافظت سامسونج على ريادتها في سوق الهواتف الذكية التي تعد قابلة للطي، ولك على الرغم من أن مبيعات زد فليب 5 وزد فولد قد 5 كانت دون التوقعات.

أما هواوي فسيعتمد نجاحها وذلك  على نحو أساسي وذلك على هاتفيها Mate X5 و Pocket 2، وذلك لتجاوز مبيعات سامسونج خلال الآونة المقبلة.

إلا أنه  في المقابل يتوقع أن تحافظ سامسونج على صدارتها في المبيعات وذلك خلال عام 2024 عمومًا، وذلك مع قدوم إصدارتها الجديدة خلال النصف الثاني من العام.

 

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