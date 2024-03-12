بمشاركة الأردن.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ عملية إنزال للمساعدات في غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بعمليات إنزل جوية لمجموعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع القوات الجوية الأردنية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إنها أجرت عملية إنزال جوي مشتركة مع القوات الجوية الأردنية للمساعدات الإنسانية في شمال غزة في 12 مارس 2024، الساعة 2:00 ظهرًا، وذلك لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الصراع الدائر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن العملية المشتركة تضمنت الأغذية المقدمة من الأردن وطائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، حيث أسقطت طائرة أمريكية من طراز C-130 ما يقرب من 5,280 رطلاً من المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والمعكرونة والأغذية المعلبة، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وشددت القيادة على أن عمليات الإنزال الجوي هذه تعد جزءًا من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوي اللاحقة.