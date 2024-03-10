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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتعاون مع الأردن.. الجيش الأمريكي يعلن إنزال دفعة مساعدات جديدة جوا في غزة

انزال
انزال

ألقت طائرات شحن أمريكية من طراز "سي-130" دفعة جديدة من المساعدات جوا في قطاع غزة، اليوم الأحد، وفق ما أفاد الجيش الأمريكي، في ثالث عملية مشتركة له مع الأردن لإيصال مساعدات خلال أقل من أسبوع.

ويشير مسؤولون أمريكيون إلى أن عمليات الإنزال هي مكمّل للإمدادات التي ترسل برا إلى غزة، لكن كمية المواد الغذائية التي تُقدّم جوا لا تكفي إلا لإطعام جزء صغير جدا من الناس المحتاجين في القطاع الساحلي الذي دمّرته الحرب المتواصلة منذ شهور.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر وسائل التواصل الاجتماعي "ألقت طائرات سي-130 الأمريكية أكثر من 38 ألف وجبة توفر مساعدات إنسانية تنقذ حياة (السكان) في شمال غزة، لتمكين المدنيين من الوصول إلى مساعدات ضرورية".

وأجرت القيادة المركزية الأمريكية خامس عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة هذا الشهر، لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع.

وقال بيان للقيادة على موقعها على "إكس" إن العملية المشتركة تضمنت طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنودا من الجيش الأمريكي متخصصين في عملية الإنزال الجوي للإمدادات.

وأسقطت الطائرات الأمريكية من طراز C-130 أكثر من 41,400 وجبة طعام و23,000 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إلى مواد الإغاثة، ما يسمح للمدنيين بالوصول إلى هذه المساعدات الحيوية.

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