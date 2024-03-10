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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن إرسال أكبر سفينة إنزال لإنشاء رصيف بحري أمام قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي صباح اليوم، الأحد مغادرة سفينة الإنزال "فرانك إس بيسون" إلى شرق البحر المتوسط ​​من أجل إنشاء رصيف على شواطئ غزة، وذلك لتأمين وصول المساعدات لسكان غزة.

وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية أن سفينة الإنزال، وهي الأكبر من نوعها في البحرية الأمريكية، تحمل على متنها معدات هندسية لاحتياجات بناء الرصيف وقوة توصيل صغيرة من شأنها التعامل مع تجميع الرصيف.

وغادرت مجموعة الإنزال قاعدة القوات الجوية والبحرية الأمريكية في لانجلي-يوستيس بولاية فيرجينيا، ولم تنشر البحرية الأمريكية تقديرا زمنيا لوصول السفينة إلى شواطئ القطاع.

وعلى الرغم من ترحيب المسؤولين السياسيين في إسرائيل بالمبادرة، فإنه ليس من الواضح في هذه المرحلة ما هي درجة التنسيق بين جهود المساعدة الأمريكية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية فأن بحرية الاحتلال الإسرائيلية تسيطر على الشريط البحري الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، مما يقيد دخول أي سفن أجنبية إلى قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس بايدن، خلال خطاب "حالة الأمة"، أن بلاده ستقوم ببناء "رصيف بحري" يهدف إلى نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المساعدات ستشمل الغذاء والماء والدواء والخيام.

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