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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لا يصدق .. موتورولا تكشف عن هواتف Moto G

صدى البلد

أعلنت شركة موتورولا  أنها ستبدأ في طرح هاتفين جديدين  وذلك من سلسلة" Moto G "وذلك لعام 2024، ويُعد الهاتفان من الهواتف ذات الفئة الاقتصادية وعلى الرغم  أن أحدهما يدعم الشحن اللاسلكي.

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على الجانب الآخر وفقا لموقع “  digital trend    ” تبدأ الشركة بطرح كلا من  هاتفيها" Moto G 5G" و “Moto G Power 5G” وذلك بإصدارات 2024 وذلك  للبيع خلال الشهر الجاري ويبلغ سعر الهاتف 300 دولارٍ أمريكي.

يحمل الهاتف لشاشة يصل قياسها 6.6 بوصة وذلك بتردد قدره 120 هرتز، وقد تحتوي الشاشة على طبقة حماية من زجاج جوريلا.

ويضم الهاتف لكاميرا خلفية أساسية وذلك بدقة قدرها يصل إلى 50 ميجابكسلكما أنه مزود بذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت تعد قابلة للزيادة وذلك حتى 8 جيجابايت وذلك عن طريق ميزة RAM  وبنظام التشغيل لمضاعفة حجم الذاكرة العشوائية، ويحتوي الجهاز على مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

شركة موتورولا الشحن اللاسلكي مساحة تخزين

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