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رئيس التحرير
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توك شو

تامر حبيب: أبويا فهمته بعد ما مات ووفاة أمي قمة المأساة في حياتي.. والهجوم على منى زكي غير مبرر

السيناريست تامر حبيب
السيناريست تامر حبيب

حل السيناريست تامر حبيب، ضيفا لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية الحياة

تامر حبيب: خضت الكثير من التجارب.. والحياة مسرح كبير

قال  السيناريست تامر حبيب، إنه خاض الكثير من التجارب، ومن لديه الموهبة، يعلم جيدا كيف يمتص الأمور ويحللها، وأن والدته التي كانت أخصائية اجتماعية تحل مشاكل الطلاب في الجامعة.

وأضاف تامر حبيب، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أن  الدنيا مسرح كبير، والحياة كثير من الأحيان يكون بها دراما، مشيرا إلى أن دوره في هذا المسرح يعجبه.

وتابع تامر حبيب: "لو حياتي رواية، سيكون فيها الكثير من التحولات، جزء منها كوميدي، وجزء آخر تراجيدي وآخر فانتازي"

 

تامر حبيب: أبويا مكنش بيعرف يبين مشاعره.. فهمته بعد ما مات

قال السيناريست تامر حبيب، وجدت جوابا بعد وفاة والدي، كان مكتوب فيه “لا يُفتح هذا الجواب إلا بعد وفاتى بواسطة ابنى الحبيب، ففتحت الجواب، ووجدت الإجابات على كل اسألتى، فكان يعشقنى عشق، ولم أكن أعلم”.

وأكد تامر حبيب، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أن "أبويا مبيعرفش يبين مشاعره، ولكن فهمته بعد ما مات من الجواب ده، مؤكدا أنه بعد أن توفي فهمته من وصيته".

وتابع السيناريست تامر حبيب، أنه "وجدت فى هذا الجواب كل شيء كنت أظن عكسه تماما، فقد كان يرفض عملى بالفن، وكان يرانى سأفشل، ولكنه في النهاية ربطتنا علاقة صداقة"

تامر حبيب: وفاة أمي قمة المأساة في حياتي

أكد السيناريست تامر حبيب، أن طبيعة عمله تجعله يحلل الأمور بشكل دقيق، مشيرا إلى أن إنه خاض الكثير من التجارب، ومن لديه الموهبة، يعلم جيدا كيف يمتص الأمور ويحللها.

وقال تامر حبيب، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه "لو حياتي رواية، سيكون فيها الكثير من التحولات، جزء منها كوميدي، وجزء آخر تراجيدي وآخر فانتازي".

وتابع السيناريست تامر حبيب، أن وفاة أمي هي قمة المأساه في حياتي، وأيضا عندما توفي والدي لم أكن أعلم مشاعر المحبة التي كان يكنها لي.

تامر حبيب: لا أحب الظهور ضعيفا أمام أحد

أكد السيناريست تامر حبيب، أنه أحب أن أرتدي قناع القوي، خاصة أنه لا أحب أن أظهر ضعيفا أمام أحد، مشيرا إلى أنه لذلك عندما أكون موجوعا، أغلق على نفسي حتى أتعافى.

وقال تامر حبيب، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه "لا أسمح بأن أكون على حقيقتي إلا أمام من يستحق ذلك فقط، مؤكدا أن بكلم ربنا طول الوقت وعلاقتي بربنا مستمرة وبعتبر الإشارات رد ليا".

وتابع السيناريست تامر حبيب، أنه يمكن أن أقبل أن خطأ في حقي، إلا من يستهين بذكائي، مؤكدا أنه في بعض اللحظات يكون بمقدرتي أن أكون مؤذيا، ولكنني لا أفعل ذلك، بل أشاهده فقط".

تامر حبيب: الهجوم على منى ذكي بعد "أصحاب ولا أعز" غير مبرر

أكد السيناريست تامر حبيب، أن كم الهجوم والقسوة التي تعرضت لها الفنانة منى ذكي بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"، كان غير مبرر، على الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا.

وقال تامر حبيب، خلال لقاء له لبرنامج "ع المسرح"، عبر فضائية "الحياة"، عبر فضائية "الحياة"، أنه لم يهاجم الفنان محمد سلام، بعد موقفه من الأزمة الفلسطينية، مؤكدا أنه كان من المفترض ألا يعلن عن موقفه لأنه سبب الإحراج لزملائه.

وتابع السيناريست تامر حبيب، أن الفن رسالة، وموقف سلام تسبب في التجريح في زملاء آخرين ليس لهم ذنب.

السيناريست تامر حبيب فيلم أصحاب ولا أعز مني ذكي الأزمة الفلسطينية المسرح

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