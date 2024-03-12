تامر حبيب: مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة " يجدد الأمل

أشاد السينارست تامر حبيب بمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب حبيب :" يا لها من مفاجأة سارة وتشرح القلب وتجدد الأمل.

طرحت منصة شاهد vip الحلقة الثالثة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” قبل عرضه على شاشات التليفزيون في الثانية عشرة صباح غد، الأربعاء.

وحملت الحلقة الثالثة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” عدة مفاجآت، حيث حرصت إنعام سالوسة على الذهاب إلى منزل نجلها محمد محمود والمكوث لديه لعدة أيام.

فيما قامت شيماء “سلمى أبو ضيف” بمقابلة خالها، وقامت بعمل فيديو جديد حظي بإعجاب حسن الشاب الذي تكن له مشاعر الإعجاب، وقد أبدى هو الآخر إعجابه بالفيديو.

فيما وقعت حمدية “انتصار” في مأزق شديد، حيث حرضتها إحدى الزبائن على سرقة ملابس داخلية من حمام سيدة أخرى ولم توضح لها أسباب ذلك.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.