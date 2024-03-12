تامر حبيب: أبويا مكنش بيعرف يبين مشاعره.. فهمته بعد ما مات

قال السيناريست تامر حبيب، وجدت جوابا بعد وفاة والدي، كان مكتوب فيه “لا يُفتح هذا الجواب إلا بعد وفاتى بواسطة ابنى الحبيب، ففتحت الجواب، ووجدت الإجابات على كل اسألتى، فكان يعشقنى عشق، ولم أكن أعلم”.

وأكد تامر حبيب، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أن "أبويا مبيعرفش يبين مشاعره، ولكن فهمته بعد ما مات من الجواب ده، مؤكدا أنه بعد أن توفي فهمته من وصيته".

وتابع السيناريست تامر حبيب، أنه "وجدت فى هذا الجواب كل شيء كنت أظن عكسه تماما، فقد كان يرفض عملى بالفن، وكان يرانى سأفشل، ولكنه في النهاية ربطتنا علاقة صداقة"