ترامب: لن ننسى واقعة إطلاق النار في قاعدة فورت ستيوارت العسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن ينسى ما حدث من إطلاق النار في قاعدة فورت ستيوارت العسكرية، مشيرا إلى أن مرتكب حادثة إطلاق النار قيد الاحتجاز وقسم التحقيقات الجنائية بالجيش موجود بالموقع لمحاكمته.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أنه نلتزم بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الرسوم الجمركية وفرضنا على الهند رسوما بقيمة 50%.

وتابع أنه قضينا على القدرات النووية لإيران وكانت على بعد شهرين من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الصين وضعها مشابه للهند لأنها تستورد النفط من روسيا.