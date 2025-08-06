بعد حملة التطهير.. البيج ياسمين تعود لأنوثتها خوفاً من القبض عليها

بعد تشبه البيج ياسمين بالرجال وتمسكها بظهورها بشكل اقرب الى الشباب وذلك فى إطار ممارستها لرياضة كمال الاجسام.

نشرت البيج ياسمين عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة بمكياج وشعر طويل وكتبت رسالة قائلة:""مين اللي بيتشبه بالرجالة.. إحنا لو دوسنا على الزرار هنقعد الكل في البيت.. بس عمر الأنوثة ما كانت بالمكياج ولا باللبس.. محدش بيفكر غير في الظاهر".

يذكر أن البيج ياسمين لفتت الأنظار بعضلاتها البارزة ومظهرها المختلف، إلى جانب نشاطها في مجال التدريب ونشر نصائح اللياقة البدنية للمهتمين برياضة كمال الأجسام.

إليكم الصور..







