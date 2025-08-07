هيخرج الصبح.. نقيب المهن التمثيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنان محمد صبحي، وقال إن الحالة مستقرة، وهو وفي أحسن حال وأن محمد صبحي سيغادر المستشفى في الصباح الباكر.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن صبحي قد خرج من العناية المركزة بعد تعرضه لإرهاق شديد نتيجة العمل المتواصل.

ولفت إلى أن محمد صبحي لا يزال تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات المقبلة لحين مغادرة المستشفى.

كما كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، وقال إن الجميع قلق على الفنان بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها للعناية المركزة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفنان خرج من العناية المركزة وهو الآن في الغرف العادية، والحالة الصحية للفنان محمد صبحي تتحسن.

ولفت إلى أن محمد صبحي رمز من رموز الفن الجميل، وكان له دور كبير في إعادة إعمال العشوائيات، ومواقفه معرفة للكثير، وهو محب للفن.