سوريا .. هجوم مسلح يستهدف مقهى في ريف حمص وسقوط قتلى وجرحى

قتل شخصان وأصيب آخرون مساء السبت في هجوم مسلح استهدف مقهى في قرية أم حارتين الغربية بريف حمص الغربي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

وذكرت المصادر أن مسلحا مجهول الهوية اقتحم المقهى الذي يضم صالة ألعاب، وفتح النار على الموجودين قبل أن يلوذ بالفرار، ما أدى إلى سقوط قتلى وعدد من الجرحى.

وإثر الهجوم، فرضت قوى الأمن الداخلي في سوريا طوقاً أمنياً محكماً حول الموقع، وأعلنت حظر تجول داخل القرية بينما بدأت عمليات تمشيط بحثاً عن المهاجم.

ونقلت "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني أن الجهات المختصة تباشر التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه، لافتاً إلى أن العمل جار لتعقب المتورطين.

ويأتي هذا الهجوم بعد حادثة مشابهة قبل أسابيع في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، حيث أدى إطلاق نار نفذه مجهولون إلى مقتل مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، ما أثار مخاوف من تزايد حوادث الاستهداف المسلح في المنطقة.