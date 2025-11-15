سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة

أعلنت وزارة الدفاع السورية العثور على أجهزة عسكرية استُخدمت في اعتداء المزة بحسب ماذكرت صحيفة الوطن السورية .

ومن جانبها ؛ قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن فريق عسكري مختص تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق.

وأضافت في بيان لها : تمكنا من العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة والذي أدى لعدد من الإصابات بصفوف الأهالي، ويجري تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.

وتابعت : عثرت وزارة الدفاع على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت في عملية إطلاق الصواريخ التي استهدفت حي المزة 86 في العاصمة دمشق، وتبيّن أن مصدر هذا الإطلاق يعود إلى محيط حي كفرسوسة.

وبدورها ؛ اشارت محافظة دمشق إلى أنها تتابع مع قوى الأمن الداخلي ملابسات التفجيرات التي وقعت في منطقة المزة 86 وتؤكد بأنها ستلقي القبض على من يعبثون بأمن وسلامة المدنيين.

كما بعث برسالة طمأنينة إلى المواطنين السوريين قائلة : نُطمئن أهالي العاصمة بأن قوى الأمن الداخلي تتابع الفاعلين من الخلية الآثمة. ونسأل الله الشفاء العاجل للسيدة المصابة.