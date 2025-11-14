الدفاع السورية: إصابة مدنيين في قصف صاروخي على دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن العاصمة دمشق تعرضت لقصف صاروخي، باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها.

قصف صاروخي على دمشق

وأوضحت الدفاع السورية، أن العاصمة دمشق تعرضت لاعتداء غادر تمثّل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.

وأكدت في بيان لها أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف البيان أن وزارة الدفاع السورية باشرت- بالتعاون مع وزارة الداخلية- التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية لوكالة "سانا" أن الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة وتم نقلها لأحد مشافي دمشق.