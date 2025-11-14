سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء

أكد مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء السورية، سليمان عبد الباقي، أن العصابات وميليشيات الحرس اللاوطني واصلت لليوم الثالث على التوالي خرق وقف النار واستهداف مناطق تواجد قوى الأمن الداخلي في المحافظة.

وقال عبد الباقي في منشور على صفحته في "فيسبوك" فجر الجمعة: "التعليمات حاسمة من قائد الأمن الداخلي بالمحافظة، بأن يكون الرد فقط على مصادر النيران بعد التثبيت والتصوير وتوثيق أي خرق يحصل".

وأضاف: "نؤكد لأهلنا المدنيين والفصائل الشريفة التي تهدف إلى الدفاع عن أرضها وعرضها، عدم الانسياق وراء الشائعات التي تزعم أن الأمن يستهدفهم، فهذه الأخبار غير صحيحة ونحن على اطلاع كامل بأي نقطة يحصل فيها اشتباك".

وشدد عبد الباقي على أن قوات الأمن الداخلي تعمل على الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم، مع تجنب التصعيد، مؤكداً أن الدولة السورية الضامن لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة، وختم بالقول: "الدم لا يجر غير الدم، والفتنة أشد من القتل، وأيدينا ممدودة للشرفاء".

من جهته، أدان محافظ السويداء، مصطفى البكور، اعتداءات الفصائل المسلحة غير المنضبطة على نقاط فض النزاع وقوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة الغربي والشمالي، واصفاً هذه الأعمال بمحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح البكور أن هذه التصرفات تعكس مصالح ضيقة ونزعة نحو الفوضى والنهب، وتتعارض مع قيم ومكانة أهالي السويداء الوطنية، داعياً أبناء المحافظة إلى التصدي لهذه الممارسات ومنع كل من يحاول العبث بأمن الناس أو التلاعب بمصيرهم، مؤكداً أن الأمن مسؤولية جماعية وحماية المجتمع واجب كل فرد شريف.

وكان مصدر أمني قد أوضح مساء الخميس أن العصابات المتمردة استهدفت مواقع للقوى الأمنية في ريف السويداء، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تكررت لليوم الثالث على التوالي ما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف قوى الأمن.

وأفادت قيادة الأمن الداخلي بأن قواتها أحبطت عدداً من محاولات التقدم التي شنتها العصابات المتمردة من عدة محاور، مؤكدة استمرارها في حماية الأمن والاستقرار في المحافظة.