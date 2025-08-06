قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
"الخارجية" تعلن عن فرص عمل للأطباء في الجابون وإريتريا لمدة تصل إلى 4 سنوات
منى عبد الوهاب: لا لحظر تيك توك.. نعم لتنظيم المحتوى وضبط الفوضى الرقمية
ام عمر فراوله.. قصة بائعة فاكهة قادها التيك توك إلى الزنزانة
مصر وأوغندا تصدران بيانًا مشتركًا في ختام الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية
بسبب النفط الروسي.. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند
لاعب برازيلي.. الزمالك يقترب من إعلان آخر صفقاته قبل غلق باب القيد الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محمد صبحي و"اضطراب الوعي" .. ماذا تقول المعلومات الرسمية؟

محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟
محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟
أسماء عبد الحفيظ

في صباح يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، تعرض الفنان محمد صبحي لحالة إغماء مفاجئة داخل منزله نقل على إثرها بسرعة إلى المستشفى حيث تم وضعه تحت المراقبة بالمستشفى . 

أوضحت المصادر أن الحالة الصحية كانت مستقرةً لحظة النقل، رغم حدوث “اضطراب في مستوى الوعي” الذي استدعى إدخاله إلى غرفة العناية المركزة  .

2. تشخيص الحالة وسببها

أسباب محتملة للحالة تشمل

من جانبها أوضحت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الضغط العصبي والإرهاق الشديد نتيجة التحضير المسرحي والعمل المتواصل، بالإضافة إلى احتمال أسباب طبية مثل انخفاض الأكسجين أو السكر أو غيرها من الإصابات العصبية  .

ما هو اضطراب الوعي؟

 محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟

أوضحت استشارى الغدة، معني اضطراب الوعي، وقالت هو حالة طبية تشير إلى خلل في قدرة الإدراك والاستجابة، وقد تتراوح حدتها ما بين تشوش مؤقت وفقدان جزئي أو كامل للوعي، ويُعد حالة طارئة تتطلب رعاية طبية فورية مثل الأشعة أو EEG أو تحاليل دقيقة لضبط الحالة قبل حدوث أي مضاعفات خطيرة

أوضح نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أن ما حدث لم يكن مرضًا مزمنًا وإنما ناتج عن إرهاق شديد بسبب ضغط العمل على مدى فترة طويلة، وقد تم التعامل معه كإجراء احترازي طبي مع مراقبة دقيقة في العناية المركزة .

وطمأن جمهور النجم الكبير مشيرا إلى انه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مؤكدا أنه  سوف يعود الفنان محمد صبحى إلى منزله خلال وقت قصير.

الحالة الراهنة للفنان محمد صبحي

الحالة الصحية لـ محمد صبحي مستقرة، وقد طمأن نقيب المهن جمهوره قائلاً: دخوله العناية المركزة لمراقبة الحالة الصحية فقط وليس لقسم مصاب بمرض خطير وهو في كامل وعيه.

أكد شقيقه  الفنان مجدي صبحي، عبر حسابه على فيسبوك أن أخيه بخير ويجري فحوصات طبية ضرورية، مع مؤشرات إيجابية نحو تحسّن تدريجي، مشيرًا إلى أن الحالة ناجمة عن الإرهاق والتحضير المتواصل للمسرحية الجديدة .

محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟
اضطراب في مستوى الوعي ما هو اضطراب الوعي ن محمد صبحي الحالة الراهنة للفنان محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

أم عمر فراولة

ألفاظ جريئة.. حبس البلوجر أم عمر فراولة بسبب الفيديوهات الخادشة

غريق

انتشال جـ ثة شاب غرق بنهر النيل في القناطر الخيرية

حريق

السيطرة على حريق فرن بكفر شكر

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد