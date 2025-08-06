في صباح يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، تعرض الفنان محمد صبحي لحالة إغماء مفاجئة داخل منزله نقل على إثرها بسرعة إلى المستشفى حيث تم وضعه تحت المراقبة بالمستشفى .

أوضحت المصادر أن الحالة الصحية كانت مستقرةً لحظة النقل، رغم حدوث “اضطراب في مستوى الوعي” الذي استدعى إدخاله إلى غرفة العناية المركزة .

2. تشخيص الحالة وسببها

أسباب محتملة للحالة تشمل

من جانبها أوضحت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الضغط العصبي والإرهاق الشديد نتيجة التحضير المسرحي والعمل المتواصل، بالإضافة إلى احتمال أسباب طبية مثل انخفاض الأكسجين أو السكر أو غيرها من الإصابات العصبية .

ما هو اضطراب الوعي؟

محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟

أوضحت استشارى الغدة، معني اضطراب الوعي، وقالت هو حالة طبية تشير إلى خلل في قدرة الإدراك والاستجابة، وقد تتراوح حدتها ما بين تشوش مؤقت وفقدان جزئي أو كامل للوعي، ويُعد حالة طارئة تتطلب رعاية طبية فورية مثل الأشعة أو EEG أو تحاليل دقيقة لضبط الحالة قبل حدوث أي مضاعفات خطيرة

أوضح نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أن ما حدث لم يكن مرضًا مزمنًا وإنما ناتج عن إرهاق شديد بسبب ضغط العمل على مدى فترة طويلة، وقد تم التعامل معه كإجراء احترازي طبي مع مراقبة دقيقة في العناية المركزة .

وطمأن جمهور النجم الكبير مشيرا إلى انه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مؤكدا أنه سوف يعود الفنان محمد صبحى إلى منزله خلال وقت قصير.

الحالة الراهنة للفنان محمد صبحي

الحالة الصحية لـ محمد صبحي مستقرة، وقد طمأن نقيب المهن جمهوره قائلاً: دخوله العناية المركزة لمراقبة الحالة الصحية فقط وليس لقسم مصاب بمرض خطير وهو في كامل وعيه.

أكد شقيقه الفنان مجدي صبحي، عبر حسابه على فيسبوك أن أخيه بخير ويجري فحوصات طبية ضرورية، مع مؤشرات إيجابية نحو تحسّن تدريجي، مشيرًا إلى أن الحالة ناجمة عن الإرهاق والتحضير المتواصل للمسرحية الجديدة .