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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل الكوسة بالبشاميل.. خطوات بسيطة

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل..بخطوات بسيطة
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل..بخطوات بسيطة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، يعشق الكثير من الأشخاص تناول البشاميل وبالأخص عند وضع شرائح الكوسة به، تعتبر الكوسة بالبشاميل من أكثر الأصناف المحببة للأغلبية، فهي تناسب المناسبات والعزائم كما أنها تعتبر طبقا رئيسيا على مائدة الطعام.

 إليك طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بطريقة سهلة ولذيذة على الطريقة المصرية، للشيف سلمى محمود.

المكونات لطريقة عمل الكوسة بالبشاميل

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل..بخطوات بسيطة 
  • للكوسة
    1 كيلو كوسة مقشرة ومقطعة حلقات أو شرائح
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • نصف كيلو لحم مفروم
  • 2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن
  • ملح وفلفل أسود
  • رشة قرفة اختياري
  • رشة جوزة الطيب اختياري
  • للبشاميل
    3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن
  • 3 ملاعق كبيرة دقيق
  • 3 أكواب حليب
  • ملح وفلفل أبيض
  • رشة جوزة الطيب اختياري
  • بيضة واحدة اختياري لمزيد من التماسك

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل..بخطوات بسيطة 
  • في طاسة على النار، ضعي القليل من الزيت وقلّبي الكوسة حتى تذبل قليلًا
  • أخرجيها واتركيها جانبًا
  • في نفس الطاسة، شوّحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم
  • أضيفي اللحم المفروم وقلّبي جيدًا حتى ينضج
  • تبّلي بالملح والفلفل والقرفة حسب الرغبة
  • ذوّبي الزبدة في قدر على نار متوسطة
  • أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يصبح لونه ذهبي فاتح
  • أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي
  • تبّلي بالملح والفلفل وجوزة الطيب
  • في النهاية يمكن خفق بيضة وإضافتها للبشاميل اختياري مع التقليب السريع
  • في صينية مدهونة بالزيت، ضعي طبقة من الكوسة
  • ثم وزّعي خليط اللحم المفروم
  • ثم طبقة أخرى من الكوسة
  • اسكبي البشاميل على الوجه ووزعيه بالتساوي
  • يمكن رش القليل من الجبن المبشور على الوجه اختياري
  • سخّني الفرن على درجة حرارة 180
  • أدخلي الصينية لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى يتحمّر الوجه
  • يمكن تشغيل الشواية في النهاية لتحمير الوجه إذا لزم الأمر

 تُقدم

  • ساخنة مع أرز أبيض أو عيش بلدي
  • تصلح كوجبة غداء متكاملة وشهية
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