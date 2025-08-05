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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لغداء بسيط.. طريقة عمل الشاورما باحترافية

طريقة عمل الشورما بإحترافية
طريقة عمل الشورما بإحترافية
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل شاورما الفراخ لغدا بسيط و سهل.

 

طريقة عمل شاورما الفراخ:

أولاً المكونات:

نصف كيلو دجاج منزوع العظم ومقطع على شرائح طويلة

بصلة كبيرة الحجم مبشورة

نصف كوب فلفل أخضر مقطع إلى شرائح

نصف كوب طماطم مقطعة إلى شرائح

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة زبدة

ملح وفلفل أسود حسب رغبتك

كارى حسب كمية الدجاج

زعتر حسب الكمية أيضًا

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الخل

دقيق لغسل الدجاج

ثانيًا طريقة تحضير شاورما الفراخ:

1-قومى بغسل الدجاج بالدقيق والملح جيدًا، ثم قومى باستخدام المصفاة حتى تتخلصين من المياه الموجودة بالدجاج وتصفيها جيدًا.

2-احضرى وعاء غويط وضعى به شرائح الدجاج وماء البصل والملح والفلفل الأسود والليمون والخل واتركيها لمدة ربع ساعة، ثم ضيفى لها الفلفل الأخضر والطماطم.

3-قومى بإحضار طاسة كبيرة الحجم، وضعى فيها قليل من الزيت وسخنيها جيدًا، ثم ضعى فيها الدجاج المتبل وقلبى جيدًا، ثم ضيفى الكارى وقلبى مجددًا حتى يقترب الدجاج من النضج بعدها قومى بإضافة الزعتر واستمرى فى التقليب قليلًا ثم انزعيها من على النار.

ثالثًا لتقديم شاورما الفراخ:

1-لعمل سندوتشات شاورما الدجاج، قومى بإحضار الخبز الشامى أو الفينو، ثم ضعى فيها قليل من المايونيز والكاتشب بعدها قومى بإضافة الشاورما إلى السندوتشات ويمكنك وضع شرائح الخيار المخلل معها، وضيفى الكاتشب مجددًا، وتقدم هذه السندوتشات مع البطاطس المحمرة والمياه الغازية أو العصائر المثلجة.

2-لتحضير فتة شاورما الفراخ، قومى بإعداد الأرز البسمتى الأبيض بالطريقة العادية، واحضرى قطع الخبز الشامى المحمص الصغيرة، ثم احضرى الطاجن وضعى قليل من سلطة الطحينة وقطع الخبز وكمية من الشاورما، ثم ضيفى طبقة من الأرز وضعى عليها كمية آخرى من الشاورما، ثم جددى طبقة من الأرز وضعى عليها الطبقة الأخيرة من الشاروما وسلطة الطحينة حسب رغبتك.

3-يمكنك تقديم شاورما الفراخ مع المكرونة بالصوص الأحمر وقليل من الزعتر والصوص الحار لوجبة بسيطة وشهية.

طريقة عمل الشورما بإحترافية الشاورما طريقة عمل الشورما

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