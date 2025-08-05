يتجاهل الكثير من الأشخاص تناول المياه، البعض لم يعتاد على تناولها والبعض الآخر يتحججون بأنهم لا يشعرون بالعطش ولكن جميع الأطباء يشددون على ضرورة الحرص على الإكثار من تناول المياه وخاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

كشف الدكتور عصام البقلي استشارى الجراحات التجميلية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن علامات تحذيرية تشير إلى أن جسمك يعاني من نقص السوائل أو ما يُعرف بالجفاف، وهي إشارات يجب الانتباه لها فورًا لتفادي مضاعفات صحية خطيرة:

علامات تحذيرية لنقص السوائل في الجسم

تحذير شديد الخطورة..علامات تشير لبداية أزمة صحية بسبب الجفاف

العطش الشديد والمستمر

الشعور الدائم بالحاجة لشرب الماء هو أول وأوضح إشارة لنقص السوائل.

الشعور الدائم بالحاجة لشرب الماء هو أول وأوضح إشارة لنقص السوائل. جفاف الفم والشفاه

إحساس لزج في الفم وتشقق الشفاه يدل على نقص الترطيب الداخلي.

إحساس لزج في الفم وتشقق الشفاه يدل على نقص الترطيب الداخلي. قلة التبول أو لون بول داكن

التبول أقل من المعتاد أو بول بلون أصفر غامق أو كهرماني يشير إلى الجفاف.

التبول أقل من المعتاد أو بول بلون أصفر غامق أو كهرماني يشير إلى الجفاف. جفاف الجلد وفقدان مرونته

الجلد يصبح باهتًا وجافًا، وقد لا يعود سريعًا لوضعه الطبيعي عند شده بالأصابع.

الجلد يصبح باهتًا وجافًا، وقد لا يعود سريعًا لوضعه الطبيعي عند شده بالأصابع. الدوخة أو الدوار

انخفاض مستوى السوائل يؤثر على ضغط الدم ويؤدي إلى شعور بعدم الاتزان أو دوخة.

انخفاض مستوى السوائل يؤثر على ضغط الدم ويؤدي إلى شعور بعدم الاتزان أو دوخة. الإرهاق والتعب العام

نقص الماء يؤثر مباشرة على نشاط الجسم وقدرته على أداء المهام اليومية.

نقص الماء يؤثر مباشرة على نشاط الجسم وقدرته على أداء المهام اليومية. الصداع

الدماغ يتأثر سريعًا بنقص الماء، ما يسبب الصداع أو ثقل الرأس.

الدماغ يتأثر سريعًا بنقص الماء، ما يسبب الصداع أو ثقل الرأس. جفاف العيون

الشعور بحرقة في العين أو قلة الدموع قد يكون ناتجًا عن الجفاف.

الشعور بحرقة في العين أو قلة الدموع قد يكون ناتجًا عن الجفاف. تسارع ضربات القلب أو التنفس

بسبب انخفاض حجم الدم، يضطر القلب للعمل بجهد أكبر لتوزيع الأوكسجين.

بسبب انخفاض حجم الدم، يضطر القلب للعمل بجهد أكبر لتوزيع الأوكسجين. الإمساك

نقص السوائل يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء وصعوبة في الإخراج.

نصيحة مهمة

تحذير شديد الخطورة..علامات تشير لبداية أزمة صحية بسبب الجفاف

يجب شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل، وتزيد الكمية في حالات مثل: