الست الغلبانة.. أحمد بلال يسخر من تصريحات فيريرا الزمالك

سخر أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، من تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

كان يانيك فيريرا، قال قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، "لا يزال الوقت مبكرًا للحكم على الصفقات الجديدة، ونحتاج لرؤيتهم في مواقف أكثر، وبالنسبة لي لا أقيم اللاعبين في وسائل الإعلام، والتقييم يكون بيني وبين اللاعبين والإدارة، وبعد أشهر قليلة الجميع سيرى مدى استفادة النادي من الصفقات الجديدة".

وأضاف “عندما تكون المرأة حامل، يود الأب أن يشاهد المولود بسرعة، ولكن في النهاية عليك الانتظار 9 أشهر، أعلم أن الصبر ليس شيئا سهلا، ولكن أقسم بأننا سنحارب بكل ما أوتينا من قوة في كل يوم نعمل فيه هنا”.



ومن جانبه سخر أحمد بلال، من تصريحات فيريرا، حيث أعاد نشر تصريحات مدرب الزمالك، معلقًا:«9 شهور.. أوعى بعد كل ده الست الغلبانة تسقط".