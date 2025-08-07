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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد يوجه رسالة الي الاهلي بشأن احمد عبد القادر

احمد عبدالقادر
احمد عبدالقادر
يمنى عبد الظاهر

أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن نتائج فريق الزمالك خلال بطولة الدوري المصري ستكون المعيار الحقيقي بالنسبة للجميع في تقييم التجربة الجديدة لفريق الكرة، بعد التدعيمات الأخيرة والتعاقد مع مدير فني، مشيرا إلى أن يانيك فيريرا حضر فترة الإعداد كاملة وخاض العديد من المباريات الودية، وتم تدعيم الفريق بصفقات قوية.

وقال ضياء السيد، عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: "الزمالك سيخوض 5 مباريات قبل فترة التوقف، وتلك المواجهات ستكون هامة للغاية، وبالتأكيد لابد أن تأخذ الأمور وقتًا من أجل تأقلم اللاعبين الجدد".

وأضاف: "الأهلي لديه عدد كبير من اللاعبين في خط الوسط والهجوم وكلهم عناصر مميزة، ولكن خط الدفاع (مقلق إلى حد ما)، والأمر يحتاج لعمل كبير من جانب ريبيرو، ولابد من الاعتماد على الجماعية".

وواصل: "لابد من إشراك أحمد عبدالقادر في التدريبات، ولكن صعب دخوله لحسابات المدير الفني للأهلي، خصوصًا وأنه يرغب في الرحيل ويرفض الدخول في منافسة مع زملائه".

وأكمل: “أقوى صفقة للنادي الأهلي سيكون محمد على بن رمضان، وهو من أفضل اللاعبين”.

وتابع: «التشكيل المتوقع للأهلي، (الشناوي، هاني، ياسر، بيكهام، شكري، ديانج، بن رمضان، أفشة، زيزو، شريف، تريزيجيه)، ولكن هناك لاعبين كثيرين مميزين مثل جراديشار وبن شرقي وغيرهم».

ضياء السيد الزمالك بطولة الدوري المصري ريبيرو محمد على بن رمضان الأهلي ديانج أفشة

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