4-3| البنك الأهلي يذيق الأهلي الخسارة الأولي في الدوري

نجح فريق البنك الأهلي في الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل موديست هدف الأهلي الأول في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، ورد عليه كريم بامبو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة. ونجح سليم في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من مصطفى شوبير ليخطأ مدافع البنك الأهلي أثناء ارجاعه الكرة لأبو جبل ليقتنصها رضا سليم ويسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر، لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

ونجح هلال في تسجيل الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بعد عدة تمريرات متبادلة مع أسامة فيصل ويسدد كرة أرضية زاحفة على يمين مصطفى شوبير حارس الأهلي.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشه في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ولكن سعيدو سامبوري في تسجيل التعادل للبنك الأهلين وخطف ياو أنور في تسجيل الهدف الرابع للبنك الأهلي ليخطف نقاط المباراة في الدقيقة 90+4.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

