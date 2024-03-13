مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء.. ثالث يوم رمضان

يهتم كل مسلم بمعرفة مواقيت الصلاة كل يوم، للمواظبة على أداء الصلوات المفروضة من الفجر حتى العشاء، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لتحري أذان الفجر وأذان المغرب.

ونقدم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 رمضان.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٠٢ م

صلاة العِشاء ٧:١٩ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٤٦ ص

الشروق ٦:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م

صلاة العَصر ٣:٣٤ م

صلاة المَغرب ٦:٠٧ م

صلاة العِشاء ٧:٢٥ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٠٤ م

صلاة العِشاء ٧:١٩ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٣١ ص

الشروق ٥:٥٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٠ م

صلاة العِشاء ٧:٠ م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢١ م

صلاة العَصر ٣:٤٤ م

صلاة المَغرب ٦:١٧ م

صلاة العِشاء ٧:٣٦ م

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٥:٥٧ م

صلاة العِشاء ٧:١١ م