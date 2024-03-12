إمام مسجد يطعم القطط والكلاب بعد الصلاة .. وحياة كريمة تشارك

أكد الشيخ حازم، إمام أحد المساجد، والذي يقوم باطعام القطط والكلاب في الشوارع، أنه يقوم بذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لنا الرحمة داخل قلوبنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

قال الشيخ حازم، خلال لقاء له لبرنامج "حياة كريمة"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن الرحمة تشمل جميع المخلوقات في الأرض، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى قال "احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ"، وهي تدل على كل المخلوقات وليس الإنسان فقط.

أعطت أسرة برنامج "حياة كريمة"قلادة "حياة كريمة"، ومساعدة مالية لإستكمال دوره في إطعام القطط والكلاب.