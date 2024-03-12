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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية داقوف ضمن مبادرة حياة كريمة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا الأربعاء قافلة طبية علاجية بقرية داقوف بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين ١٣و١٤ مارس الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة " تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.


مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
 

الخدمات العلاجية الدكتور محمد حسن الخدمات الطبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات العلاجية قافلة طبية علاجية مركز سمالوط مديرية الصحة بالمنيا

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