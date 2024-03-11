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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتمكين المرأة اقتصاديا

"مبادرة أنتِ قادرة.. المرأة تنتج وتصنع" تنظم ندوة بمطاى شمال المنيا

ندوة بمطاى
ندوة بمطاى

نظمت وحدة السكان بمحافظة المنيا ندوة تحت عنوان "أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع" بمجلس مدينة مطاى لتمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها وتدريبها لإقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة وإنتاج سلع بدلا من الاستيراد من خلال منحها قروض ميسرة وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة اتساقا مع رؤية مصر 2030.

 

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جاء ذلك بحضور المهندس حامد فخرى رئيس الوحدة المحلية لمركز مطاى، والدكتور رضا فاروق مدير وحدة السكان وعدد من مسئولي الجهات المعنية والشريكة.

تناولت الندوة دور المرأة المصرية فى تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، كشريك فاعل ومؤثر في المجتمع المصري ، كما ألقت الضوء على اهتمام الدولة بالمرأة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى النهوض بالمرأة اقتصاديا واجتماعيا .

يذكر أن مبادرة أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع تتضمن 3 مراحل الاولى "التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع" والمرحلة الثانية تعتمد على "التدريب المهني"بينما تتضمن المرحلة الثالثة "الحصول على القروض" وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها، ويشارك فى تفعيل المبادرة مديريات العمل والزراعة والتضامن، إلى جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

أسامة القاضي محافظ المنيا اقتصاديا واجتماعيا الأسر الأكثر احتياجا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جهاز المشروعات الصغيرة ندوات تثقيفية

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