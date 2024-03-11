عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد مشروع "قدرة الفول" لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد مشروع قدرة الفول

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مشروع "قدرة الفول المدمس" خلال شهر رمضان كدعم من المحافظة يتم توزيعه سنوياً، طوال أيام الشهر الكريم بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، مراعاة للبعد الاجتماعي بين كافة فئات المواطنين، بحضور عامر طه رئيس المدينة والجهات المعنية.

 

ندوات تثقيفية لرفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب بمدارس المنيا

محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بنظام الورديات

أوضح المحافظ انه تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان"بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مجموعة من السلاسل التجارية، بنسبه مخفضة تصل من 20% إلى 30% بالإضافة لإقامة منافذ لعرض وبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

أضاف المحافظ أن المنيا استقبلت ٦٨٩ طن من المواد الغذائية الجافة ليتم توزيعها على ٢٨٠ ألف مواطن فى قرى ومراكز المحافظة ضمن "قافلة أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر، والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

أكد المحافظ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للمساهمة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، خلال شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة المواد الغذائية والسلع لجميع فئات المواطنين عامة، والأسر الأكثر احتياجا بصفة خاصة.

استعداد لاستقبال شهر رمضان الأسر الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

كفارة جماع الزوجة في نهار رمضان وهل تجب على الرجل فقط؟..الإفتاء تحسم

موضوعات متعلقة

ندوات تثقيفية لرفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب بمدارس المنيا

ترشيحاتنا

رونالدو يزين تشكيلة النصر لمواجهة العين في أبطال أسيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقـ تل قيادي في الجناح العسكري لحماس بغزة

إعادة فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين"

جيش الاحتلال يق.تل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذه عملية إرهابية

هل تاركها يأثم؟.. اعرف الحكم الشرعي لـ صلاة التراويح خلال شهر رمضان

بشرى لأصحابها.. البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص التوكتوك.. التفاصيل والشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جري الوحوش الحلقة 1 .. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقتل

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ