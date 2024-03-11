قومي المرأة بالمنيا: توزيع 500 وجبة إفطار للأسر الأكثر احتياجا.. شاهد

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا اليوم مبادرة " مطبخ المصرية" لتوزيع وجبات إفطار صائم للأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى إنتاج 500 وجبه في أول يوم رمضان بقريتي منشاة جلال والبرجاية المدرجتين بمبادرة " حياه كريمة" وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ان "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنيا ويُعد "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام للأسر الأكثر إحتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأضافت أبو سمرة ان السيدات يتلقين تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط واعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ