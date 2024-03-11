عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالمنيا: توزيع 500 وجبة إفطار للأسر الأكثر احتياجا.. شاهد

قومي المرأة بالمنيا
قومي المرأة بالمنيا مبادرة مطبخ المصرية

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا اليوم مبادرة  " مطبخ المصرية"  لتوزيع وجبات إفطار صائم للأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى إنتاج 500 وجبه في أول يوم رمضان بقريتي منشاة جلال والبرجاية المدرجتين بمبادرة " حياه كريمة" وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

 

 

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ان "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنيا ويُعد "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام للأسر الأكثر  إحتياجا  كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأضافت أبو سمرة ان السيدات يتلقين تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط واعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ

 

قومي المرأة بالمنيا مبادرة مطبخ المصرية
قومي المرأة بالمنيا مبادرة مطبخ المصرية
أسر الأكثر احتياجا الأسر الأكثر احتياجا الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصري رئيس المجلس القومى للمرأة فرع المجلس القومي للمرأة وجبة إفطار وجبات إفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

توضيح عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بنفهم بعض بلغة الإشارة.. محمد سامي يكشف سر نجاحه مع محمد رمضان

مسئول غيني من جامعة عين شمس: مصر العمود الفقري لبلادنا

مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار

البحوث الإسلامية: هناك ربط عجيب في القرآن والسنة بين الإيمان والتقوى.. صور

حكم تعيين النية في صلاة التراويح .. اعرف ماذا قال الفقهاء عنها

استعدادا لدورة الإمارات.. منتخب مصر يبدأ معسكر مارس بعد غد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

هل عادا بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني

جري الوحوش الحلقة 1.. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقـ تل

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ