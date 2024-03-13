نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تلقى فريق الزمالك خسارة قاسية أمام مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك "حمادة عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية: هناك جهل كروي من بعض لاعبي الزمالك وعدم وجود ثقافة كروية وأخطاء كارثية"

سجل رضا صلاح الهدف الأول للجونة في شباك الزمالك في الدقيقة 29، وسجل أحمد فتوح هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 51، قبل أن يعزز سامسون أكينيولا النتيجة لصالح الأبيض بالهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل إيمانويل لاكي لصالح الجونة في الدقيقة 74 وبعدها سجل فرانك إيتوجا الهدف الثالث والتقدم لصالح الجونة بالدقيقة 81.