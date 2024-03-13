تعليق مثير من مجدي عبد الغني عقب خسارة الأهلي أمام «البنك»

علّق الإعلامي مجدي عبد الغني علي خسارة الأهلي أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك: يوم مثير في الدوري المصري ، البنك يحول تأخره لانتصار ثمين على الأهلي 4-3، والجونة يعود من بعيد وينتصر على الزمالك 3-2.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .