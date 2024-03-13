لهذا السبب.. غياب حسين السيد عن مباراة المصري أمام الاتحاد السكندري

تأكد غياب حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراة الفريق القادمة أمام شقيقه فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الاثنين الموافق الاول من أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري.



جاء ذلك بعد حصول لاعب المصري حسين السيد على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس الثلاثاء أمام زد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الجدير بالذكر أن المصري تصدر ترتيب جدول الدورى بالتعادل بفارق نقطة عن فريق انبي ليحتل الفريق صدارة الدورى لأول مرة منذ سنوات طويلة.