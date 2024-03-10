وكيل تعليم بورسعيد يشهد احتفالية المديرية بيوم الشهيد ويكرم أسر الشهداء

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، احتفالية المديرية لإحياء يوم الشهيد وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم ثم أدى الطلاب عددا من الفقرات الغنائية والاستعراضية الفردية والجماعية بالإضافة لفقرات الالقاء والشعر عن شهدائنا الأبرار، تحت إشراف إدارة الأنشطة التربوية بالتعاون مع توجيه عام التربية الموسيقية.

كما ألقى البطل إبراهيم سعودي ضيف الاحتفالية أحد أبطال الكتيبة ١٣٣ صاعقة أثناء حرب أكتوبر المجيدة وبطل معركة أبو عطوة، كلمة للحضور من الطلاب والقيادات سردفيها ذكرياته مع أبطالنا شهداء الواجب أثناء فترة خدمته بالقوات المسلحة.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمته أمام الحضور، أن ذكرى يوم الشهيد لا يمكن أن تمر مرور الكرام علينا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال ضحوا بأغلى ماعندهم من اجل رفعه الوطن، حتى نحيا كراما على أرضه، لافتا إلى أنه لابد أن تدرس سيرتهم العطرة لأبنائنا الطلاب تخليدا لذكراهم الطيبة، ولغرس قيم الانتماء والولاء للوطن.

وكيل تعليم بورسعيد يشهد احتفالية يوك الشهيد 1000275454 1000275442 1000275430 1000275394 1000275409 1000275439 1000275448 1000275436 1000275457 1000275445 1000275379 1000275400

وكرم وكيل تعليم بورسعيد أسر الشهداء البطل مجند محمود مندور والبطل مجند عبد الغني الزيني والبطل نقيب مهندس عمرو السقا والبطل مجند أسامة عيد، تخليدا لذكراهم، كما كرم البطل إبراهيم سعودي ضيف الاحتفالية.

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